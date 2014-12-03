У Швеції оголосили дострокові вибори в парламент

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен оголосив про проведення дострокових виборів у березні 2015 року, після того як парламент відхилив бюджет, представлений його лівоцентристським урядом меншості, передає BBC.

Криза була викликана позицією антиемігрантської правої партії "Шведські демократи", від якої залежить баланс сил у парламенті. Вона заблокувала бюджет і заявила, що не пропустить його, поки уряд не посилить ліберальну політику в області надання притулку, повідомляє Рейтер.

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"Шведські демократи" об'єднали свої голоси з правоцентристською опозицією під час голосування по бюджету.

Тим самим вони завдали поразки уряду, який було сформовано лише в жовтні, передає Ассошіейтед прес.

Прем'єр Левен призначив дострокові вибори на 22 березня.