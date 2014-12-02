Прем'єр Словаччини: Крим зник з порядку денного в ЄС, а Україні не варто йти в НАТО

"Так це виглядає, навіть при спілкуванні з деякими лідерами, жоден з них не піднімає питання Криму", - підкреслив він.

"Але я не можу собі уявити, що б дійшло до ще більшого підриву територіальної цілісності України", - додав Фіцо.

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Водночас, як повідомляє видання, прем'єр Словаччини наголосив на тому, що Україні не варто вступати до НАТО, передає Українська правда.

Також Фіцо, посилаючись на інформацію з "німецьких джерел", відзначив, що перед Україною стоїть значна загроза великого військового конфлікту.

Ймовірність такого розвитку подій, на думку прем'єра, становить 70%. Разом з тим, як зауважив Фіцо, мова не йде про конфлікт з Росією.

"Я кажу про прямий військовий конфлікт. Я кажу не про конфлікт Росія - Україна, але про великий конфлікт", - сказав прем'єр-міністр.

За словами прем'єра, Словаччина від такого конфлікту також "сильно постраждає".

Водночас Фіцо не підтримує думку щодо необхідності збільшити витрати на оборону.

"Давайте будемо трохи прагматичним і раціональним і подивимося, що сталося б, якщо ми збільшили витрати на оборону від одного до двох відсотків. У геополітичному плані це не означатиме нічого, просто кампанія озброєння", - сказав він.

Прем'єр Словаччини також підтвердив, що здійснить офіційний візит до Москви, проте дати наразі не відомі.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що, підписавши асоціацію, Київ хоче перекласти на ЄС фінансові проблеми.