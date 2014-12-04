Кількість загиблих у Грозному силовиків зросла до десяти

Про це пише "Радіо Свобода".

Близько 1:00 за місцевим часом у столиці Чечні Грозному група озброєних осіб, яка пересувалася на трьох автомобілях, напала на пост Дорожно-патрульної служби. Згодом нападники забарикадувалися в Будинку преси.

Зранку голова Чечні Рамзан Кадиров проінформував про виявлення тіл семи ополченців у Будинку преси та анонсував швидке завершення спецоперації.

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Чечня є нестабільним регіоном Росії. У 90-х роках минулого століття місцева влада на чолі з Джохаром Дудаєвим оголосила про незалежність від Москви, в 1994 році розпочалася Перша чеченська війна. Після багатьох років кровопролиття Росії вдалося відновити контроль над Чечнею.