Кількість загиблих у Грозному силовиків зросла до десяти
У Росії у Національному антитерористичному комітеті заявили, що під час спецоперації проти ополченців у Грозному загинули десять силовиків, ще 28 поранені.
Про це пише "Радіо Свобода".
Близько 1:00 за місцевим часом у столиці Чечні Грозному група озброєних осіб, яка пересувалася на трьох автомобілях, напала на пост Дорожно-патрульної служби. Згодом нападники забарикадувалися в Будинку преси.
Зранку голова Чечні Рамзан Кадиров проінформував про виявлення тіл семи ополченців у Будинку преси та анонсував швидке завершення спецоперації.
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Чечня є нестабільним регіоном Росії. У 90-х роках минулого століття місцева влада на чолі з Джохаром Дудаєвим оголосила про незалежність від Москви, в 1994 році розпочалася Перша чеченська війна. Після багатьох років кровопролиття Росії вдалося відновити контроль над Чечнею.