За фактом подій у Грозному порушили кримінальну справу

Про це повідомив офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін, передає ТАСС.

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"Головним слідчим управлінням слідчого комітету по Північно-Кавказькому федеральному округу порушено кримінальну справу по ст. 317, 208, 222 Кримінального кодексу РФ ("посягання на життя співробітників правоохоронного органу, організація незаконного збройного формування або участь у ньому і незаконний обіг зброї"), – повідомив Володимир Маркін.

За його словами, для розслідування кримінальної справи створили слідчо-оперативну групу, до якої увійшли понад 50 слідчих і криміналістів.

Глава Чечні Рамзан Кадиров напередодні оголосив про закінчення спецоперації проти прихильників незалежності республіки. За його словами, було вбито 10 прихильників незалежності. За офіційними повідомленнями, загинули 10 співробітників силових структур, ще 28 були поранені. Також повідомляється про загибель одного цивільного.