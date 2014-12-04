Незважаючи на обіцянку Кадирова, бої в Грозному тривають (відео)

Мешканці Грозного повідомляють, що чутна стрілянина в різних районах міста, передає kavkazcenter.com.

В даний час точні дані про чисельність прихильників незалежності, які беруть участь у збройному протистоянні з силовиками Кадирова відсутні. За різними даними, їх від 10 до 100 осіб. Серед місцевих жителів поширюються чутки, що їх може бути більше.

Нагадаємо, що у відео зверненні одного з членів руху за незалежність, який увійшов в Грозний, підкреслюється, що метою операції є помста кадировським силовикам за утиск мусульманських жінок.

Між тим, в ході боїв в Грозному повністю знищений Будинок друку. Також згорів кадировський торговий центр "Беркат". Місцеві джерела повідомляють, що запеклі бої йдуть зараз в районі 20-ї міської школи. Через застосування бронетехніки і вогнеметів, у школі почалася пожежа.

До теперішнього часу точні дані про втрати з обох сторін поки не відомі.

Між тим, стало відомо, що Рамзан Кадиров вночі покинув Чечню і полетів в Москву "слухати Путіна". Потім прилетів назад.