Опитування: німці підтримують санкції проти РФ, але не бачать Україну в НАТО

Про це свідчать дані опитування, проведеного на замовлення телеканалу ARD, передає DW.DE.

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За даними опитування, проведеного компанією Infratest dimap на замовлення німецького телеканалу ARD (проект Deutschlandtrend), 61% респондентів позитивно ставляться до суворішої політики стосовно Москви.

Утім, більшість опитаних сумніваються, що санкції Заходу вплинуть на дії Росії - такої думки дотримуються 66%. Разом з тим 54% у цілому вважають політику обмежень правильною.

Крім цього, лише кожен четвертий опитаний (26%) схвалює приєднання України до НАТО. Водночас 40% зазначили, що НАТО має взяти на себе більше відповідальності в українському конфлікті. Три місяці тому такої думки дотримувалося 56% респондентів.

Окрім того, за 3 місяці в суспільстві зросло розуміння побоювань Росії. 51% респондентів заявили, що можуть зрозуміти, чому Росія вбачає загрозу у діях Заходу. Порівняно з вереснем цей показник зріс на 10%. Утім, загальне ставлення до Росії - хоча й трохи покращилося, залишається на низькому рівні. Лише 20% опитаних вважають, що Росія заслуговує на довіру, а 76% - переконані, що Москві довіряти не можна.

У рамках дослідження було опитано 1002 респонденти, які мають право голосу.