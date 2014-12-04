Польський експерт про виступ Путіна: "це промова імператора, під яким обвалюється трон"

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив директор польсько-української фундації PAUCI Ян Пэкло, коментуючи сьогоднішній виступ Путіна перед Федеральними зборами РФ.

"Це промова чоловіка, який не має виходу. Він зайшов занадто далеко, вдався до агресії на європейську країну, спричинив санкції, які обвалили російську економіку, призвів до того, що немає у світі народу, якого би ненавиділи більше, ніж російський", - сказав співрозмовник агентства.

За словами експерта, Путін продовжує відстоювати свою точку зору, що в останніх подіях в Україні винні США та Євросоюз, які хочуть розвалити Російську Федерацію.

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Однак, на думку Пєкла, Путін вже усвідомлює, що програє і що йому мало хто вірить.

"Це не промова Адольфа Гітлера перед агресією проти Польщі, це більше промова диктатора, який нікого вже не може переконати в тому, що він правий", - сказав Пєкло.

На його переконання, найближчим часом шляхом державного перевороту Путіна можуть відсторонити від влади олігархи, які найбільше постраждали від запроваджених Заходом санкцій.

"Починається поступовий розвал імперії, і найближчим часом можемо стати свідками ситуації, коли Путіна усунуть від влади", - сказав експерт.

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Пєкло не виключив, що більшість росіян найближчим часом можуть кардинально змінити свою любов до Путіна на злість через погіршення умов життя.

Він нагадав про знецінення російського рубля та подорожчання продуктів харчування в Росії, а також звернув увагу на проблеми у відносинах з Білоруссю.

"Це промова імператора, під яким обвалюється трон", - сказав Пєкло.