В Індії понад півсотні осіб осліпли після операції на очах

В індійському штаті Пенджаб 60 осіб осліпли після операції на очах. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Times of India. Всі постраждалі - бідняки у віці старше 60 років. Як вважають медики, зір їм повернути вже не вдасться.

Півтори тижні тому пацієнтам видалили катаракту в медичному таборі, що розгорнутий в окрузі Гурдаспур. За інформацією видання, хірурги діяли в умовах жахливої антисанітарії, і операції проводилися без дозволу місцевої влади. Зараз поліція шукає організаторів табору і хірургів, що в ньому працювали.

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За останні місяці це вже не перший гучний скандал в Індії, пов'язаний з медициною. Напередодні стало відомо, що в штаті Орісса лікар проводив операцію зі стерилізації жінок із використанням велосипедного насоса. А на початку листопада в штаті Мадхья-Прадеш доктор Гупта з допомогою двох помічників іржавими інструментами менш ніж за три години стерилізував понад 80 жінок, 13 із них померли після операції. Через кілька днів хірурги в тому ж штаті менш ніж за годину стерилізували 26 жінок, одна з яких померла.