Вчені розробили додаток для смартфонів, що дозволяє перевірити зір вдома

Британські вчені створили додаток під назвою Peek, який разом із спеціальним адаптером для камери дозволить провести діагностику зору у будь-якому куточку планети.

Проект мав на меті розробку доступного рішення для забезпечення якісної діагностики зору перш за все у країнах, що розвиваються, де населення не має доступу до регулярного професійного огляду, повідомляє ТСН.ua із посиланням на Mashable.

Проект було розроблено спеціалістами Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, дослідниками Університету Стратклайду та науковцями Центру офтальмологічних досліджень у Глазго. У створенні новинки взяли участь спеціалісти з догляду за зором, лікарі, розробники програмного забезпечення та команда дизайнерів.

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Доктор Гардіні, викладач кафедри Біоінженерії Університету Стратклайду, який брав активну участь у розробці проекту розповідає: "Peek Retina – це універсальне втілення новітньої інженерії та сучасної наукової думки у соціально важливому винаході. Це найбільш захоплюючий проект, у якому мені доводилось працювати. Хоча винахід здається дуже простим, він має змінити світ і те, як ми дивимось на офтальмологію".

Відеоадаптор, Peek Retina, може встановлюватись на камеру смартфона, на якому вже інстальовано додаток Peek. За допомогою цих двох складових медичні працівники можуть отримати якісні зображення стану ока пацієнта та, у разі потреби, надіслати їх на додатковий розгляд іншими спеціалістам для постановки діагнозу.

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Таким чином, винахід позбавляє необхідності мати при собі класичне офтальмологічне обладнання та значно спрощує огляд пацієнта. Крім того, додаток вимірює також додаткові параметри, такі як захворювання пацієнта на цукровий діабет чи підвищений тиск.

Засновник проекту Peek, доктор Ендрю Баставроуз, розповідає: "Сьогодні на планеті проживає близько 39 мільйонів осіб із серйозними вадами зору. Проте у 80% випадків ці вади набуті. На жаль, це пов'язано з тим, що не всі мають можливість вчасно пройти відповідне медичне обстеження для вияву хвороби зору на її початковій стадії".

Наразі проект шукає інвесторів для запуску адаптера та додатка в масове виробництво. Орієнтована дата початку впровадження винаходу у масове користування – жовтень 2015 року.