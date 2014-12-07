Росія відхрестилася від затриманого в Нігерії літака зі зброєю
00:26, 07 грудня 2014Світ
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У посольстві Росії в Нігерії відкинули зв'язок країни з нелегальними поставками зброї між африканськими країнами.
REUTERS
Затриманий у Нігерії літак не належить Росії, екіпаж також не російський. Про це повідомили в посольстві РФ у Нігерії, передає ТАСС.
"Затриманий у Нігерії літак, про який раніше ЗМІ написали, не належить Росії, екіпаж також не є російським", - сказав представник посольства.
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Раніше повідомлялося, що літак, який прямував в Чад, перехопили в суботу, 6 грудня, в аеропорту Кано на півночі країни, де він приземлився вночі за місцевим часом. Всі члени екіпажу були затримані, а на борту було виявлено два вертольоти, броньований джип і ящики, імовірно, з військовим спорядженням.
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