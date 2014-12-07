У Росії впав вертоліт Мі-8, є загиблі - ЗМІ

У Ненецькому окрузі Російської Федерації впав вертоліт Мі-8.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах регіону, за попередніми даними, є постраждалі та загиблі.

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За попередньою інформацією, вертоліт Мі-8 вилетів з населеного пункту Варандей у бік Нарьян-Мара. "Він впав в 25 км від Варандея", - уточнив співрозмовник ТАСС.

На борту перебували шість осіб, у тому числі три члени екіпажу.