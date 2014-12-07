У Росії впав вертоліт Мі-8, є загиблі - ЗМІ
13:45, 07 грудня 2014Світ
0 0
Вертоліт впав у 25 км від Варандея.
Ілюстративна фотографія: Мі-8 / wikipedia.org
У Ненецькому окрузі Російської Федерації впав вертоліт Мі-8.
Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах регіону, за попередніми даними, є постраждалі та загиблі.
Читайте такожУ Московській області розбився винищувач
За попередньою інформацією, вертоліт Мі-8 вилетів з населеного пункту Варандей у бік Нарьян-Мара. "Він впав в 25 км від Варандея", - уточнив співрозмовник ТАСС.
На борту перебували шість осіб, у тому числі три члени екіпажу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter