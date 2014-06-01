У Росії впав у озеро вертоліт з чиновниками, двоє вижили, 16 зникли

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, за попередніми даними, вертоліт Мі-8 авіакомпанії «Спарк» о 19.54 вилетів з міста Апатити Мурманської області, потім зробив проміжну посадку в районі табору П`ятка Мурманської області, де взяв на борт ще кілька чоловік. За даними слідства, на борту перебувало 18 чоловік – 5 членів екіпажу і 13 пасажирів.

Близько 20.40 екіпаж не вийшов на зв`язок із центром управління повітряним рухом. На даний момент встановлено, що вертоліт зазнав аварії і впав в озеро у селищі Східне Мунозеро в Терському районі Мурманської області. Двом людям вдалося врятуватися, на даний час їх госпіталізовано. Дані про загиблих уточнюються.

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Водночас місцеве агентство FlashNord повідомляє, що серед пасажирів могли бути високопосадовці обласного уряду, гендиректор ВАТ «Апатит» Олексій Григор’єв, його заступник Костянтин Нікітін, міністр екології області Олексій Смирнов і голова адміністрації Кіровська Андрій Звонар. За попередніми даними, вони летіли рибалити.