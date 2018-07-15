Twitter заблокував два акаунти, що пов`язані з російською розвідкою

Російська розвідка зливала викрадені хакерами документи Демократичної партії через «фейкових онлайн-персонажів» DCLeaks та Guccifer 2.0.

Соцмережа Twitter заблокувала два акаунти, пов`язані з 12 російськими шпигунами, звинуваченими у втручанні в американські президентські вибори 2016 року.

Як повідомляє Reuters, у п`ятницю велике федеральне журі (federal grand jury) звинуватило 12 російських офіцерів розвідки у зламі комп’ютерної мережі Демократів у 2016 році.

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Після цього у Twitter повідомили, що заблокували акаунти @DCLeaks_ and @Guccifer_2, які фігурують у обвинувальному акті. Звинувачення стверджує, що зловмисники злили через «фейкових онлайн-персонажів» DCLeaks та Guccifer 2.0. десятки тисяч вкрадених електронних листів та документів.

У заяві представника Twitter зазначено, що облікові записи було заблоковано через зв'язок з мережею акаунтів, які раніше були заблоковані за порушення правил соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в США 12 співробітникам російської розвідки висунули звинувачення у скоєнні хакерських атак на ресурси Демократичної партії під час проведення президентської виборчої кампанії в 2016 році.

У МЗС РФ вважають, що цими звинуваченнями в США намагаються "зіпсувати атмосферу перед російсько-американським самітом".