У Трампа є вісім способів образити королеву Єлизавету під час зустрічі

У Букінгемському палаці дуже уважні до деталей і жестів.

Президент США Дональд Трамп перебуває з офіційним візитом в у Великій Британії, в рамках якого його чекає формальна вечеря з сотнею бізнес-лідерів, військова демонстрація і його зустріч з королевою Єлизаветою II.

До останнього пункту програми прикута особлива увага, оскільки багато хто боїться, що непередбачуваний американський президент може влаштувати цілу серію порушень ретельного протоколу зустрічі з її величністю, пише Business Insider. Колишній королівський дворецький Грент Гаррольд перерахував нюанси, про які Трампу потрібно пам’ятати, поставши перед королевою.

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По-перше, «можна дивитися, але не торкатися». І це стосується всіх членів британської королівської сім’ї. Трамп де прославився своїми грубими рукостисканнями. Але за протоколом, йому потрібно дозволити королеві Єлизаветі першою привітатися і подати руку. Крім того, американському президенту не варто надто сильно стискати руку 92-річної монархині.

По-друге, не варто бігти поперед королеви. Правителька Великої Британії і всієї співдружності ніколи не йде позаду, вона може лише вести за собою. І про це теж варто пам’ятати Трампу.

«Якщо вони будуть йти кудись чи просто прогулюватися, королева повинна йти трошки попереду чи строго поруч з Трампом», - пояснив екс-дворецький.

По-третє, не варто забувати, як належить звертатися до її високості. Вчорашній саміт НАТО був змушений зібрати лідерів на надзвичайну сесію після того, як Трамп всупереч протоколу постійно називав канцлера Німеччини Ангелу Меркель просто: «Ангела». З королевою Єлизаветою так не можна.

«Коли зустрічаєшся з королевою вперше, правильно звертатися до неї: «Ваша високосте!». І лише потім можна перейти до звертання «Мем!». Лишаючи аудієнцію, потрібно знову повторити «Ваша високосте!», щоб завершити розмову», - пояснив Гаррольд.

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Четверте правило – не можна сідати до тих пір, поки королева не запропонує. Екс-дворецький Букінгемського палацу взагалі не радить Трампу сідати раніше, ніж сама монархиня.

«Королева повинна сісти сама першою. В процесі вона запропонує Трампу присісти, що буде означати, що тепер він може зайняти своє місце», - сказав Гаррольд.

Після розмови Трампу варто підвестися з місця одночасно з королевою Єлизаветою.

П’яте правило – не можна їсти надто швидко чи надто повільно. Під час візиту Дональд і Меланія Трампи приєднаються до королівського післяобіднього чаювання. А цей процес вимагає ще цілої низки протокольних нюансів. Перш за все, попри те, що Трамп і сам президент, член королівської сім’ї повинен першим почати їсти. Тож доведеться зачекати. Коли ж королева закінчить трапезу, це означає, що варто завершити всім. Страви будуть прибрані.

«Йому треба буде пам’ятати про те, що треба бути достатньо швидким за столом і постійно стежити за тим, що робить королева», - сказав екс-дворецький.

Шосте правило – ніяких мобільних телефонів. Навіть якщо Трамп чекає важливого дзвінка, в палаці мобільні телефони строго заборонені. І під час зустрічі з королевою діставати свій «мобільний» теж не треба.

Правило сьоме – не варто згадувати про Brexit. Всі члени королівської сім’ї зберігають політичний нейтралітет. Тому президенту США потрібно відмовитися від обговорення будь-яких політичних тем.

Восьме правило – можна кланятися, але лише правильно. Власне, Дональду і Меланії Трампам не обов'язково вклонятися перед королевою, тому що вони не піддані Великої Британії. Але якщо вони вирішать це зробити, краще зробити це належним чином. Поклон виконується шиєю, а не талією. А якщо перша леді США вирішить зробити реверанс, їй варто пам'ятати, що права нога має стояти за лівою.