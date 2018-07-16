Могеріні закликала США не забувати, хто їхні друзі

За її словами, ЄС розцінює США як близьких друзів і партнерів, які завжди таким будуть.

ЄС розцінює США як близьких друзів і партнерів і сподівається, що США так само не забувають про те, хто їхні друзі.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі, пише Європейська правда.

"Я б спитала його (Трампа), кого він вважає друзями. Ми дуже чітко знаємо, хто наші друзі – звісно, це США. Зміна адміністрації не змінює дружби між країнами і людьми" - сказала вона.

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За її словами, ЄС розцінює США як близьких друзів і партнерів, які завжди таким будуть.

"Ми маємо чітке уявлення, хто наші друзі, і ми сподіваємося, що американська адміністрація пам’ятає, хто їхні друзі також" - заявила Могеріні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що у питанні торгівлі ЄС, Росія і Китай є ворогами Сполучених Штатів.