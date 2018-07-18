Російські військові налякали жителів села у Вірменії: місцеві подумали, що почалася війна (фото, відео)

До трьох десятків російських солдатів перекрили дорогу села, зупинили свою колону.

17 липня близько 11.30 військовослужбовці 102-ої російської військової бази провели військові навчання на адміністративній території вірменського села Паник Ширакського марзу.

Читайте такожЛідер вірменської "революції" провів першу зустріч із Путіним і пообіцяв Росії дружбу

Спочатку місцевим жителям здалося, що почалася війна, передає "Аварот". Зазначається, що до трьох десятків солдатів перекрили дорогу села, зупинили свою колону.

"Такі звуки, постріли! Добре, що патрони були небойовими. Весь народ одразу вибіг з будинків після цих звуків, навіть є діти, які знепритомніли. Образливо те, що нікого не попередили, що на території вашої громади будемо проводити навчання", — розповів очевидець.

Голова села висловлює невдоволення тим, що щодня надважка техніка російської військової бази зруйнувала вулиці і дороги в селі.

Жителі села встигли зняти на відео те, що відбувається, навіть їхню бесіду з представниками російської бази:

Раніше новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що він виступає за тісніші політичні та військові зв'язки з Росією.