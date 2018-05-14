Новий прем'єр Вірменії заявив Путіну, що хоче тісніших військових зв’язків із Росією

Прем’єр Вірменії зазначив, що хоче залучити нову енергію в розвиток тісних зв'язків між Москвою та Єреваном.

Новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який прийшов до влади минулого тижня після мирної революції, заявив у понеділок президентові РФ Володимиру Путіну, що він виступає за тісніші політичні та військові зв'язки з Росією.

Як повідомляє Reuters, про це вірменський лідер заявив під час зустрічі з Путіним у Сочі.

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"Це стратегічні відносини союзників Вірменії та Росії... Я можу запевнити вас, що у Вірменії існує консенсус, і ніхто ніколи не сумнівався в важливості стратегічного характеру вірмено-російських відносин", – заявив Пашинян.

Прем’єр Вірменії зазначив, що хоче залучити нову енергію в розвиток тісних зв'язків між Москвою та Єреваном та подякував Путіну за те, як російський лідер відреагував на протести на вірменських вулицях.

Росія не втручалася у акції протесту, але була в тісному контакті з вірменськими політиками, зазначає Reuters.

"... Ми дійсно цінуємо збалансовану позицію, яку Росія зайняла під час нашої внутрішньої кризи", – сказав Пашинян. "Я думаю, це була дуже конструктивна позиція", – додав він.

Путін, в свою чергу, сказав Пашиняну, що Росія вважає Вірменію одним з найближчих її союзників у регіоні та бажає також тісніших зв'язків.

"Я хочу побажати вам успіху на посаді глави уряду. Я сподіваюсь, що наші відносини будуть розвиватися так послідовно, як і до цих пір", – сказав Путін.