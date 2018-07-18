The Atlantic: Обама розкритикував брехливих політиків і навіщував жорстоке майбутнє

Колишній американський президент вперше заговорив про політику, відколи покинув Білий дім.

Менш ніж через 24 години після скандальної зустрічі президентів США і Росії у Хельсінкі, на який Дональд Трамп став на бік Кремля проти американських розвідуправлінь, колишній американський президент Барак Обама нарешті зробив те, чого його прихильники вимагали від нього з того дня, як він залишив Овальний кабінет.

Він грубо і потужно висловився про загрози, до яких веде шлях нинішньої глобальної політики, пише The Atlantic.

«Подивіться навколо. Автократичні політики на підйомі, несподівано, скрізь, де тільки вибори і хоч якась подоба демократії збереглася, де ті, хто при владі, намагаються підірвати кожен інститут чи норму, яка надає демократії значення», - сказав екс-президент США.

«Свободу преси атакують, цензура і державні ЗМІ на підйомі. Соціальні мережі, які колись вважалися механізмом поширення знань, розуміння і солідарності, тепер довели, що вони можуть бути таким же ефективним інструментом для поширення ненависті, параної, пропаганди і теорій змови», - додав Обама.

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Видання вважає, що хоч Обама і не називав імені свого наступника, було очевидним, кого він має на увазі. Адже президент Трамп, на відміну від нього, докоряє союзникам Америки і водночас хвалить автократів, таких як Раджеп Таїп Ердоган в Туреччині, Родріго Дутерте на Філіппінах, китайський лідер Си Цзиньпін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Але найприхильніше нинішній американський президент ставиться до президента Росії Володимира Путіна. The Atlantic допускає, що зустріч у Хельсінкі могла стати останньою краплею для Обами, який впродовж 18 місяців президентства Трампа, мовчав, на відміну від всіх своїх попередників. Хоча нинішній володар Овального кабінету зруйнував майже всю політичну спадщину Обами включно з угодою про скорочення ядерного арсеналу, яку він підписав з Росією, і ядерною угодою з Іраном.

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Тепер Обама заговорив про загрозу «повернутися до старого, більш небезпечного і жорстокого способу вести справи».

«Люди продукують вигадки. Ми бачимо це у зростанні державної пропаганди. Бачимо це у сфабрикованих матеріалах в інтернеті. Ми бачимо це у розмитих лініях між новинами і розвагами. Ми спостерігаємо за повною втратою сорому політичних лідерів, яких ловлять на брехні, а вони лиш ще більше брешуть. Зазвичай, коли таке траплялося, вони зупинялися: «От халепа!». А тепер вони просто продовжують брехати», - сказав Обама.