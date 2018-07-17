На зустрічі з Путіним Трамп відмовився від більшості підготовлених в Білому домі заяв – ЗМІ

Радники Трампа закликали його зайняти жорстку позицію на переговорах з російським лідером, але він зробив все по-своєму.

Співробітники адміністрації президента США підготували для американського лідера Дональда Трампа близько 100 сторінок матеріалів до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, однак Трамп проігнорував їх більшу частину.

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Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на обізнане джерело, знайоме з обговоренням та підготовкою до саміту в Гельсінкі. За його словами, підсумкові заяви Трампа суперечили підготовленому плану.

В інформаційних матеріалах Білого дому, як наголошується, йшлося про жорстку позицію по відношенню до Путіна.

Ще одна особа, знайома з підготовкою до саміту, також розповіла журналістам, що оточення Трампа закликало його зайняти жорстку позицію стосовно російського лідера.

Радники американського президента акцентували увагу на питаннях анексії Криму і втручання РФ в американські вибори, але Трамп вирішив діяти на саміті по-своєму.

За словами неназваного посадовця Білого дому, Трамп у вихідні перед самітом дав зрозуміти, що зустріч з Путіним для нього цікавіша, ніж недавня зустріч з союзниками по НАТО в Брюсселі.

«Йому сподобався саміт з Кім Чен Ином... Він думає, що він може сісти поруч з такими хлопцями, підлестити їм та укласти угоду», - сказало джерело видання.

Раніше однопартійці Дональда Трампа розкритикували його виступ на прес-конференції разом з Володимиром Путіним в Гельсінкі.

За їх словами, під час прес-конференції Трамп не сказав жодного критичного слова про Росію з тих питань, які призвели до погіршення відносин між країнами.

Нагадаємо, 16 липня, Путін і Трамп провели зустріч в Гельсінкі. Трамп на початку зустрічі назвав доброю справою можливість порозумітися з Росією. Бесіда лідерів країн тет-а-тет тривала більше двох годин замість запланованих 90 хвилин.