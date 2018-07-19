Трамп отримав докази «втручання Росії» ще за два тижні до інавгурації - NYT

Докази представляли собою листи та електронні листування російських військових офіцерів, а також інформацію, яку надало «одне надсекретне джерело», що має близьке відношення до Кремля.

Розвідка США представила Дональду Трампу надсекретну доповідь про «російське втручання» за два тижні до прийняття присяги на посаду президента США.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на свої джерела.

У доповіді йшлося про втручання Росії з метою вплинути на американські президентські вибори 2016 року. Докази представляли собою листи та електронні листування російських військових офіцерів, а також інформацію, яку надало «одне надсекретне джерело», що має близьке відношення до Кремля. Саме це джерело розповіло ЦРУ, яким чином Кремль вирішив провести дані дії.

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За інформацією кількох джерел, присутніх на брифінгу розвідки з участю Трампа, президент США виглядав «неохоче переконаним». Незважаючи на те, що лідери розвідки одноголосно схвалили результати доповіді, Трамп з тих пір намагався приховати чіткі висновки, які йому були представлені на брифінгу в січні 2017 року, пише NYT.

NYT пояснює: така поведінка Трампа доводиться і тим, що під час саміту з президентом Росії Володимиром Путіним він прийняв заперечення російської сторони з питання «втручання» у вибори в США. Тим не менш, коли Трамп зіткнувся з двопартійними політичним протестом американський президент спробував пояснити свої слова і встав на бік американських спецслужб. Потім в інтерв'ю CBS він знову змінив курс, зазначає газета.