Росія може вступити ще в одну війну

Крім агресії проти Ємену, зачіпається тема нарощування військової потужності країнами Саудівської Аравії.

Голова Верховного політичного ради хуситів Махді Аль-Машат направив президенту Росії Володимиру Путіну телеграму з проханням допомогти припинити громадянську війну на території країни, повідомляє єменське інформаційне агентство SABA.

Як наголошується в повідомленні, Аль-Машат висловив надію на те, що РФ зіграє значну роль у припиненні агресії і зняття блокади з Ємену.

За даними агентства, у листі, крім агресії проти Ємену, зачіпається тема нарощування військової потужності країнами Саудівської Аравії. Також він попросив Путіна допомогти у забезпеченні безпеки і стабільності в країні.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН проведе екстрену нараду із-за ситуації в Ємені.