Спецслужба Німеччини звинуватила Росію у шпигунстві

Росія, Китай та Іран займаються шпигунством щодо Берліна.

Федеральна служба захисту Конституції Німеччини включила Росію, Китай і Іран в число «гравців», які займаються шпигунством щодо Берліна, йдеться в щорічному звіті відомства.

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Як передає РБК, в документі йдеться, що російські спецслужби вклали багато фінансових і організаційних ресурсів для діяльності проти Німеччини. Відомство підкреслює, що такі атаки зачіпають всі сфери, включаючи політику та економіку. «З використанням кіберпростору масштаби зросли в багато разів», — додали в німецькій спецслужбі.

Там зазначили, що основні зусилля російських сил зосереджені на зовнішній політиці Німеччини та її спілках з НАТО і ЄС. Серед засобів, які, на думку німецької спецслужби, використовуються Росією для пропаганди в Німеччині, віднесли соціальні мережі, спонсоровані державою фонди та інститути, а також російські державні ЗМІ, включаючи телеканали, радіостанції та інтернет-видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше російська шпигунка пропонувала секс за доступ до таємниць США.