У Пентагоні не виключають, що КНДР передала США останки не тільки американських військових

У Корейській війні з 1950 по 1953 роки брали участь військовослужбовці з 17 країн світу.

Глава Пентагону Джим Меттіс заявив, що КНДР, можливо, передала Вашингтону останки не тільки американських військових, але і їхніх колег з Франції та Австралії.

"Ви помітили, що на кожному з ящиків зображений блакитний прапор ООН. Ми не знаємо, чиї саме останки знаходяться в них", - сказав Меттіс, відповідаючи на питання журналіста про приналежність останків 50 військових, які були передані США з КНДР.

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"Як тільки ми встановимо це, останки будуть підлягати репатріації, вони можуть бути повернуті в Австралію... Те ж саме стосується Франції", - підкреслив глава Пентагону.