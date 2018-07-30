У Чилі противники абортів розкидали по землі нутрощі тварин і завдали кільком активістам ножові поранення

"Це терористичний акт представників меншини, які хочуть нас залякати", - заявила одна з учасниць маршу.

У столиці Чилі Сантьяго невідомі в масках напали з ножем на трьох учасниць маршу на підтримку безкоштовних і легальних абортів.

Як передає 112.ua, одна з постраждалих отримала ножове поранення в живіт, дві інші - в ноги, однак травми не загрожують їхнім життям. У результаті інциденту також постраждав поліцейський.

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Жоден підозрюваний не був заарештований, учасники маршу покладають відповідальність на радикалів.

"Протест почався святково, але ми відчули, як настрій змінився, коли ми дізналися, що група екстремістів виставила барикади і розкидала по землі нутрощі тварин", - сказала член Чилійської організації проти насильства щодо жінок Антонія Орельяна.

"Це терористичний акт представників меншини, які хочуть нас залякати", - заявила одна з учасниць маршу.

Аборт вважається кримінальним актом у кожній латиноамериканській країні за винятком Куби і Уругваю.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Польщі пройшли демонстрації проти закону про аборти.