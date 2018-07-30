Половина британців хоче повторного референдуму щодо Brexit – опитування

78% опитаних незадоволені роботою уряду Великобританії під час переговорів щодо Brexit, лише 10% її схвалили, свідчать результати опитування, проведеного телеканалом Sky News.

Як свідчать результати опитування телеканалу Sky News, 50% британців хочуть повторного референдуму щодо виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу.

Проти повторного плебісциту виступає 40% респондентів, повідомляє "Гордон".

На референдум запропоновано винести три питання: чи потрібно вийти з ЄС із запропонованою урядом Британії угодою, чи покинути блок без угоди, чи залишитися в Євросоюзі. 78% опитаних незадоволені роботою уряду під час переговорів щодо Brexit, лише 10% її схвалили.

Роботою прем'єр-міністра Терези Мей задоволені 24% громадян, 74% висловили протилежну думку. 31% опитаних вважає, що особисто на них Brexit уплине позитивно, 42% очікують негативних наслідків, 18% упевнені, що для них нічого не зміниться.

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23 червня 2016 року відбувся референдум щодо виходу Великобританії з ЄС. Згідно з його результатами, 51,9% британців проголосували за вихід країни зі спільноти, 48,1% – хотіли залишитися в ЄС.

Офіційна процедура виходу Британії з ЄС стартувала 29 березня 2017 року і триватиме два роки. 19 червня 2017 року в Брюсселі розпочалися переговори щодо Brexit.

12 липня 2018 року Лондон оприлюднив остаточний варіант угоди із Брюсселем. Вихід Великобританії з ЄС заплановано на 29 березня 2019 року о 23.00 за лондонським часом (30 березня о 1.00 за Києвом).

Перехідний період, під час якого зберігатимуться торговельні зв'язки, має тривати до кінця 2020 року.