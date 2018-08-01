Foreign Policy: Росія влаштовує електронні атаки проти військ США в Сирії

Американські військові кажуть, що це небезпечно, але дає можливість вивчити останні російські тактики і технології.

Військам США, розгорнутим в Сирії, дедалі частіше доводиться захищатися від російських електронних атак, які потенційно можуть мати летальні наслідки.

Про це Foreign Policy розповіли американські військові чиновники і аналітики. Офіцери Збройних сил США, яким доводилося зіштовхуватися із засобами електронної війни, кажуть, що вони не менш небезпечні, ніж артилерійські обстріли чи бомбардування. Але, на їхню думку, російські атаки дають військам США можливість оцінити і вивчити технології Росії на полі битви, а також розробити стратегії для боротьби з ними.

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Полковник армії США Браян Салліван розповів журналістам, що його солдатам довелося зіштовхнутися з «перевантаженим… середовищем електронної війни» на північному сході Сирії, де вони виконували завдання впродовж 9 місяців.

«Це кинуло нам виклик, з яким ми змогли успішно розібратися, а також дало нам можливість діяти в середовищі, яке не можливо повторити на домашній базі чи в наших тренувальних центрах», - сказав Салліван.

«Це чудова можливість для нас діяти безпосередньо в Сирії, де росіяни дуже активні», - додав він.

Салліван, чий підрозділ виконував завдання в Іраку, Сирії, Афганістані і Кувейті, не розкрив деталі того, як саме електронна атака з боку сил Росії вплинула на його команду. Але експерти з електронних методів війни кажуть, що такі атаки можуть створювати перешкоди для засобів зв’язку, навігаційних систем і навіть шкодити літакам.

«Несподівано ваші засоби зв’язку не працюють, ви не можете викликати вогонь чи не можете попередити про ворожий вогонь, тому що ваші радари блокуються і вони не можуть нічого виявити», - сказав відставник полковник Збройних сил США Лорі Мо Бакхаут.

«Це може бути значно небезпечніше, ніж звичні кінетичні засоби, тому що може нівелювати здатність захищатися», - пояснив він.

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Видання пише, що війська США воюють за кордоном після терактів 11 вересня 2001 року: в Іраку, Афганістані і інших країнах. Здебільшого їм доводилося мати справу з нерегулярними силами ворога, не кажучи вже про відсутність необхідності розбиратися з електронними засобами війни. Однак, Сирія – це щось зовсім інше. Регулярні війська Росії, Ірану і час від часу Ізраїлю активно діють на території країни, якщо не згадувати про армію Сирії. В такому середовищі існує ризик опинитися на порозі повномасштабної війни, якщо у критично важливий момент не спрацюють засоби зв’язку.

Експерт з національної безпеки Лексінгтонського інституту Даніель Гор каже, що нові засоби електронної війни Росії складні. Вони можуть бути встановлені на транспортерах чи літаках і уражати цілі за сотні миль.

«Проблема в тому, що ці засоби можуть реально викривити вашу картинку поля битви, оперативну картинку і можуть призвести до дійсно жахливий помилок», - каже Гор.

Війська США в Сирії ведуть війну проти «Ісламської держави». Але їм також час від часу доводиться протистояти російським силам. Літаки Росії часто наближаються впритул до американських винищувачів, що майже призвело до зіткнення в грудні. А у лютому солдати США вступили в чотиригодинну криваву битву проти лояльних до режиму в Сирії військ, серед яких були найманці з Росії.

Аналітики кажуть, що Росія дедалі частіше використовує Сирію в якості полігону для випробування свого нового електронного озброєння, яке вона розробляла впродовж останніх 10-15 років у відповідь на військову перевагу НАТО. Війна проти України теж дала Москві можливість випробувати свої нові системи в бою. У Сирії ж російські війська випробовують своє нове озброєння на силах США.