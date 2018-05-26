ЗМІ опублікували подробиці бою у Сирії за участі ПВК «Вагнера»

Згідно з документами,на які посилається The New York Times, у бою загинули від 200 до 300 бійців «пропрезидентських сил».

Бій в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, що відбувся 7 лютого, тривав 4 години, протягом чого було вбито від 200 до 300 солдатів урядових сил і бойовиків ПВК «Вагнера».

Цю інформацію опублікувала газета The New York Times, пише Громадське.

Видання зазначає, що того дня о 15:00 військові зафіксували просування проурядових сил до позицій курдів і сирійських повстанців неподалік від нафтопереробного заводу Коноко, де у цей час перебували близько 30 американських піхотинців.

До вечора на підступах до заводу зібралося понад 500 бійців і 27 транспортних засобів, в тому числі танків і бронетранспортерів.

О 20:30 на відстань близько 1,5 кілометра до заводу, готуючись до атаки, наблизилося три танка Т-72 російського виробництва, озброєні 125-мм гарматами. В американському центрі повітряних операцій на базі в Катарі винищувачі були готові піднятися по тривозі.

Атака почалася близько 22:30. Позиції курдів і сирійських повстанців атакували одночасно вогнем з танків, артилерії і мінометів.

Читайте такожРосійські найманці "Вагнера" вже "засвітилися" в Африці - ЗМІ (відео)

Протягом 15 хвилин американські військові зв'язалися з росіянами і закликали їх припинити напад. Коли цього не сталося, американські сили здійснили попереджувальні постріли по групі вантажівок і гармат, але сили противника продовжили наступ.

Протягом наступних трьох годин, за словами чиновників, американські бойові літаки, в тому числі безпілотники, винищувачі F-22 і F-15E, бомбардувальники B-52, бойові гелікоптери AC-130 і гелікоптери AH-64 Apache завдали десятки ударів, знищуючи війська, танки та інші транспортні засоби. З землі удари здійснювала ракетна артилерія.

О 1 годині ночі, коли артилерійський вогонь вщух, команда з ще 16 американських морських піхотинців і зелених беретів наблизилася до заводу. Таким чином на атакованій силами Асада і російськими найманцями позиції перебували близько 40 американських солдатів.

Водночас деякі з літаків повернулися на базу. Бій тривав з допомогою кулеметів і ПТРК Javelin.

За годину противник почав відступати і американські війська припинили вогонь. Команада з 40 американських солдат не постраждала, поранення дістав один сирійський повстанець.

Точну кількість втрат військ Асада і російських найманців досі невідома.

Спочатку російська сторона підтверджувала загибель лише чотирьох громадян Росії, але, можливо, таких ще десятки, оскільки сирійська сторона заявила про загибель близько 100 сирійських солдатів.

Водночас згідно з документами,на які посилається The New York Times, у бою загинули від 200 до 300 бійців «пропрезидентських сил».

Чиновники в американській розвідці стверджують, що завданням ПВК «Вагнера» в Сирії є від імені уряду Асада захопити й утримати нафтові і газові родовища. За їхніми даними, в якості оплати найманці отримують частку виробничих надходжень від цих родовищ.

Найманці вільно координують дії з російськими військовими в Сирії. Крім того лідери ПВК «Вагнера» отримували нагороди в Кремлі, а її бойовики навчаються на базі Міністерства оборони Росії.

Російські сили в Сирії стверджують, що вони не брали участі в бою 7 лютого.

Нагадаємо, 7 лютого міжнародна коаліція на чолі із США атакувала з повітря угрупування сирійських військ, що підтримують президента Башара Асада, внаслідок чого загинули понад 100 військових. У США називають цю атаку «самообороною» і зазначають, що здійснили удар після того, як союзні до Асада війська «почали стріляти з артилерії і танків у бік підтримуваних США сирійських демократичних сил».

Телеканал CBS повідомив, що у зоні авіаудару, окрім інших військових, могли перебувати російські найманці ПВК «Вагнера».

Пізніше група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) назвала імена декількох російських бійців «ПВК Вагнера», убитих в Сирії 7 лютого.