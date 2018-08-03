У посольстві США в Москві виявили російську шпигунку - ЗМІ

Одразу звільняти жінку, яка контактувала з ФСБ, не стали, розраховуючи визначити, яку шкоду вона допомогла завдати США.

Громадянка Росії, найнята Секретною службою Держдепу США, пропрацювала в американському посольстві в Москві більше 10 років. Вона мала доступ до внутрішнього листування та електронної пошти співробітників посольства і тим самим отримувала конфіденційну інформацію, повідомляє Guardian.

Як передає РБК, під підозру вона потрапила в 2016 році під час рутинної перевірки. Подальше вивчення показало, що жінка регулярно контактувала зі співробітниками ФСБ.

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Одразу звільняти шпигунку не стали, розраховуючи визначити, яку шкоду вона допомогла завдати США. Скоротили її після рішення Москви зменшити чисельний склад співробітників американської дипмісії влітку минулого року.

Хоча розслідуванням займалися Секретна служба Держдепу, ЦРУ і ФБР, їхніх ресурсів не вистачило для того, щоб з'ясувати всі деталі. Тим більше, що деякі співробітники посольства, як з'ясувалося, порушували правила, відправляючи росіянці листа на поштову скриньку, невідому в дипмісії.

Guardian зазначає, що виявлення агента ФСБ може негативно позначитися на іміджі Секретної служби, що забезпечує безпеку американських посольств у різних країнах світу. «Конгрес весь час шукає російських хакерів. А цілком можливо, що інформація, яка дозволила атакувати сервер Демократичної партії під час виборів 2016 року, йшла прямо з посольства», - сказав співрозмовник газети.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США російська шпигунка пропонувала секс за доступ до секретної інформації.