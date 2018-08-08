У Білорусі легалізували онлайн-казино

У Мінську розраховують, що це дозволить "мінімізувати відтік коштів за кордон".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким легалізував організацію і утримання онлайн-казино.

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«Документом в Білорусі легалізований такий вид діяльності, як організація та проведення азартних ігор в мережі інтернет за допомогою утримання віртуального грального закладу (онлайн-казино)», - йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

Указом встановлено особливості ліцензування та оподаткування цієї діяльності, а також визначено вимоги та умови. Здійснення діяльності онлайн-казино можливе тільки на підставі спеціального дозволу та при наявності гарантійного депозиту на спеціальному рахунку.

Також в указі сказано про необхідність надання податковим органам віддаленого доступу до віртуального грального закладу та підключення його до спеціальної комп'ютерної касової системи. Вона буде забезпечувати контроль за оборотами у сфері грального бізнесу. У Мінську розраховують, що указ дозволить "мінімізувати відтік коштів за кордон". Віковий ценз для гравців збільшено з 18 до 21 року.