У дружини Башара Асада виявили рак (фото)
Асма Асад, дружина президента Сирії Башара Асада, госпіталізована до лікарні. У неї виявили рак.
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Про це повідомили на сторінці канцелярії глави Сирії в Twitter. У жінки знайшли злоякісну пухлину молочної залози.
Як видно на опублікованому фото, дружина президента Сирії вже почала лікування: вона сидить під крапельницею, поруч з нею її чоловік.
11 серпня дружині сирійського президента виповниться 43 роки.
Башар Асад одружився з Асмою в 2001 році. У них народився син Хафез (у 2001-му), донька Зейн (2003-м) і син Карім (2004-му).
بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 8, 2018
من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt