У дружини Башара Асада виявили рак (фото)

Зазначається, що рак у дружини Асада виявили на ранній стадії.

Асма Асад, дружина президента Сирії Башара Асада, госпіталізована до лікарні. У неї виявили рак.

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Про це повідомили на сторінці канцелярії глави Сирії в Twitter. У жінки знайшли злоякісну пухлину молочної залози.

Як видно на опублікованому фото, дружина президента Сирії вже почала лікування: вона сидить під крапельницею, поруч з нею її чоловік.

11 серпня дружині сирійського президента виповниться 43 роки.

Башар Асад одружився з Асмою в 2001 році. У них народився син Хафез (у 2001-му), донька Зейн (2003-м) і син Карім (2004-му).