У Бельгії паралізовано рух усього громадського транспорту
19:33, 15 грудня 2014Світ
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Через страйк зупинився весь транпорт, не їздять потяги і не літають літаки.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.
Залізниця не буде працювати протягом доби. Зупинена робота громадського транспорту. До вечора закриті польоти в міжнародних аеропортах Брюсселя і Шарлеруа.
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Страйкарі виступають проти економічної політики уряду. Люди незадоволені заходами суворої економії і планами влади підвищити пенсійний вік.
Раніше повідомлялося, що региональні страйки в Бельгії тривали з минулого понеділка.
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