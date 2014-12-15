У Бельгії паралізовано рух усього громадського транспорту

Про це повідомляє ТСН.

Залізниця не буде працювати протягом доби. Зупинена робота громадського транспорту. До вечора закриті польоти в міжнародних аеропортах Брюсселя і Шарлеруа.

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Страйкарі виступають проти економічної політики уряду. Люди незадоволені заходами суворої економії і планами влади підвищити пенсійний вік.

Раніше повідомлялося, що региональні страйки в Бельгії тривали з минулого понеділка.