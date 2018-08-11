Пентагон планує розробити альтернативу GPS

Про які конкретно системи йде мова і в які терміни вони можуть бути розроблені, Пентагон не уточнює.

Пентагон у рамках розвитку космічних військ США займеться розробкою альтернативних систем глобального позиціонування і навігації, які будуть використовуватися там, де не працює супутникова система GPS.

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Плани оборонного відомства наводяться в звіті Пентагону про перспективи розвитку американських космічних сил, передає kommersant. Про які конкретно системи йде мова і в які терміни вони можуть бути розроблені, Пентагон не уточнює.

Згідно з документом, військові США мають намір створити чотири підрозділи в міністерстві космічних сил: агентство з розвитку космосу, космічні сили реагування, бойове командування, а також департамент, який об'єднує низку допоміжних структур. У завдання останнього будуть входити: рекрутинг, фінансовий менеджмент, логістика, найм співробітників.

Президент США Дональд Трамп 18 червня дав доручення сформувати національні військово-космічні сили. Віце-президент США Майк Пенс пізніше заявив, що до 2020 року США сформують у структурі Пентагону міністерство космічних сил.