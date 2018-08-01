США домовилися про продаж військової техніки Кувейту і Бахрейну на $110 мільйонів

США продадуть Кувейту авіаційні ракети, а Бахрейну протитанкові комплекси.

Держдеп США схвалив продаж американських авіаційних ракет Кувейту і протитанкових комплексів Бахрейну на загальну суму понад $110 млн.

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Як повідомляє Пентагон, Кувейт придбає 300 ракет AGM-114 Hellfire на суму в $30,4 млн. З Бахрейном підписана угода про продаж 28 протитанкових комплексів TOW на $80 млн.

У заяві зазначається, що контракт з Кувейтом зміцнить обороноздатність країни. «Продаж цього обладнання не змінить баланс сил в регіоні», - йдеться у витягу з прес-релізу Пентагону, передає kommersant.ru. Головним виконавцем контракту буде компанія Lockheed Martin.

Продажем TOW Бахрейну буде займатися компанія Raytheon Missile Systems. «Угода допоможе зміцнити безпеку основного союзника поза межами НАТО, важливого партнера США в регіоні», - повідомляє Пентагон.

Закон зобов'язує Міноборони США повідомляти Конгрес про плани продажу зброї або військового спорядження іншим країнам. У Конгресу є 30 днів, щоб блокувати операцію, але це відбувається вкрай рідко.

Раніше група компаній Raytheon - Lockheed отримала від Пентагону контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України, Литви, Естонії, Туреччини, Австралії і Тайваню. Сума контракту складає $307,5 млн.