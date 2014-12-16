У Саудівській Аравії заарештували жінку за відвідування футбольного матчу

Ім'я порушниці не називається, повідомляє "Спорт-Экспресс". Причина арешту полягає в тому, що в цій арабській країні жінкам заборонено відвідувати футбольні матчі.

За словами заарештованої, вона купила квиток в інтернеті, нічого не знаючи про цей закон.

Як уже повідомлялося, в Ірані засудили до року позбавлення волі 25-річну британку іранського походження Гончех Гавамі за спробу потрапити на волейбольний матч між збірними Ірану та Італії.