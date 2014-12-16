У Саудівській Аравії заарештували жінку за відвідування футбольного матчу
13:56, 16 грудня 2014Світ
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У Джидді після матчу чемпіонату Саудівської Аравії між командами "Аль-Іттіхад" і "Аль-Шабаб" заарештували жінку.
В Саудівській Аравії арештували жінку за відвідування футболу \ pixgood.com
Ім'я порушниці не називається, повідомляє "Спорт-Экспресс". Причина арешту полягає в тому, що в цій арабській країні жінкам заборонено відвідувати футбольні матчі.
За словами заарештованої, вона купила квиток в інтернеті, нічого не знаючи про цей закон.
Як уже повідомлялося, в Ірані засудили до року позбавлення волі 25-річну британку іранського походження Гончех Гавамі за спробу потрапити на волейбольний матч між збірними Ірану та Італії.
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