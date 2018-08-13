Washington Post: Економіка Росії вибухне через нову порцію санкцій США

Російські банки будуть відрізані від операцій в доларах, Москва не зможе купувати газові турбіни і необхідну електроніку, а Вашингтон почне з нею менше розмовляти.

Зазвичай Росія не звертає увагу на кожні нові санкції, які запроваджують США. Але тільки не цього разу.

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про нові обмеження експорту у відповідь на звинувачення Москви у спробі отруїти екс-шпигуна Сергія Скрипаля на території Великої Британії. І це змусило рубль впасти до найнижчого рівня за два роки, а російського прем’єра вдатися до жорстких коментарів. Хоча нинішній новий пакет санкцій має досить обмежений вплив, наступна порція, запровадження якої станеться у найближчі місяці, вдарить економіку Росію значно сильніше і відправить і без того напружені відносини в штопор.

Читайте такожКатастрофа для "путінського режиму": російський фінансист розповів про наслідки нових санкцій США проти РФ

Про це пише Washington Post, додаючи, що подальше розширення економічних обмежень натисне на російські державні банки, заморозить їхні доларові трансакції. Про це свідчить законопроект, який Сенат представив цього місяця. За словами прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, це буде дорівнювати «оголошенню економічної війни».

Так багато відбулося, попри бажань Дональда Трампа покращити відносини з Кремлем. Під час роботи його адміністрації США обклали Росію низкою санкцій за порушення прав людини, втручання у американські вибори, військове вторгнення в Україну і Сирію. Здебільшого вони карали російських чиновників і друзів Володимира Путіна замість того, щоб завдавати удару цілим секторам економіки.

В 2014 році США і ЄС обмежили доступ Москви до глобальних фінансових ринків і обладнання, необхідного для втілення нових енергетичних проектів. Ці заходи були карою, але те, що адміністрація Трампа анонсувала впродовж останніх кількох тижнів, буде значно гіршим.

Читайте такожRzeczpospolita: США і росіяни хитають трон Путіна

Нові обмеження будуть запровадженні через закон США про заборону використання хімічної зброї після того, як американські служби визнали, що Росія використала отруту «Новачок» на території Великої Британії для замаху на Сергія Скрипаля і його доньку. Перша порція санкцій набуде чинності 22 серпня. Вона позбавить Росію можливості купувати низку товарів, необхідних їй у сфері забезпечення національної безпеки. І попередні санкції забороняли продавати Москві товари військового чи подвійного призначення. Але тепер їй не можна буде купити на Заході також газові турбіни, електроніку і калібрувальної техніки. До цього часу у Кремля була можливість отримати такі технології для окремих проектів. Держдепартамент підрахував, що нові обмеження можуть вилитися у втрати на сотні мільйонів доларів у торгівлі.

«Це серйозний крок, але не непереборний», - сказав колишній американський дипломат Деніел Фрід, який був координатором політики з питань санкцій у Держдепартаменті.

Однак, вже за три місяці може стати ще гірше. У Росії є лише 90 днів, щоб довести, що вона не використовує хімічну зброю. При цьому, вона повинна запевнити, що дозволить проводити інспекції і перевірки у майбутньому. Якщо Росія не виконає ці умови, Трамп буде зобов’язаний запровадити нову порцію санкцій.

Це буде означати, що вона втратить багатосторонню банківську допомогу, зіштовхнеться з широкими обмеженнями експорту і імпорту, дипломатичні відносини будуть скорочені, а російським авіакомпаніям буде заборонено приземлятися в США. Крім того, американським банкам буде заборонено давати позики уряду Росії. Це може завдати серйозного удару і дестабілізувати російську валюту і фондові біржі.

Читайте такожРубль рекордно обвалився через страх перед посиленням американських санкцій

Російський депутат В’ячеслав Ніконов сказав, що запровадження другої порції санкцій неминуче. Коли це станеться, відносини Кремля з Вашингтоном ще більше погіршаться, хоча вони вже найгірші з часів Холодної війни.

Але все може бути ще гірше, якщо законопроект про «Захист американської безпеки від агресії Кремля», який був поданий Конгресу 2 серпня, буде ухвалений. Після цього під удар потраплять російські банки, а їхні операції в доларах США будуть заморожені. Це підірве російську економіку.