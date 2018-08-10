Медведєв заявив, що Росія сприйме посилення санкцій США як оголошення війни

За його словами, якщо буде заборона на діяльність банків або використання тієї чи іншої валюти, то в Росії це будуть вважати оголошенням економічної війни.

У разі посилення економічних санкцій проти Росії, останній доведеться відповідати економічними, політичними та іншими методами.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, повідомляє ТАСС.

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За його словами, якщо буде щось типу заборони діяльності банків або використання тієї чи іншої валюти, то в Росії це вважатимуть оголошенням економічної війни.

"І на цю війну необхідно, потрібно буде реагувати - економічними методами, політичними методами, а, у разі необхідності, і іншими методами. І наші американські друзі це повинні розуміти", - заявив Медведєв.

При цьому, на його думку, санкції РФ не страшні, оскільки вона "останні сто років існувала в умовах постійного санкційного тиску".

Раніше в США оголосили, що введуть нові санкції проти Росії, переконавшись у тому, що Москва несе відповідальність за атаку нервово-паралітичним агентом у Великій Британії на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.