Дитина на вилах і голови на палях: у Польщі показали новий пам'ятник жертвам Волинської трагедії (фото)

У Польщі представили новий пам'ятник Волинської трагедії, вигляд якого обурив експертів з українсько-польських стосунків. Відео з майже готовим пам'ятником оприлюднив портал ONET.pl, передає zaxid.net.

15-метровий пам'ятник планують розмістити у Національному парку пам'яті в Торуні. Про створення парку свого часу анонсував отець Тадеуш Ридзик. Як зазначається, пам'ятник вже готовий і чекає остаточної обробки у ливарному цеху в Глівіцах.

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Композиційно монумент зображає стилізованого орла, у якому закомпонований хрест із дитиною нанизаною на вила. Окремі елементи огорожі пам'ятника стилізовані під вогонь, з якого стирчать відрубані і насаджені на палю голови жертв трагедії. На пам'ятнику написані назви населених пунктів Волині, де загинули поляки, а також зазначено роки 1942 - 1947.

Фотографії пам'ятника показали експертам з польсько-українських відносин. Дослідники переконані, що такий пам'ятник негативно позначиться на взаєминах між Україною і Польщею.

«Таких пам'ятників не повинно бути. Я не вбачаю у цьому символічному відображенні поваги до жертв Волинської трагедії. І справа тут не в тому, що нам не треба сміло і відверто говорити про ці події. Ми просто не можемо оперувати негативними і ненависними культурними символами», - заявила директорка програми «Відкрита Європа» Фонду Стефана Баторія Катажина Печинська-Наленч.

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Анджей Шептицький з Інституту міжнародних відносин Варшавського університету коротко оцінив художню значимість пам'ятника і назвав його жахливим. За його словами, дуже важливо для польської сторони зрозуміти, яку негативну реакцію українців викличе встановлення монументу.

«Ми вимагаємо від українців дозволу на ексгумацію поляків загиблих в Україні у часи тоталітарних режимів і, зокрема, жертв Волинської трагедії. Я маю великий сумнів, що встановлення такого пам'ятника допоможе нам у цій справі. Бо у міжнародних відносинах це закономірно, що кожна дія викликає певну протидію і реакцію», - заявив він.

Між тим, у Посольстві України в Польщі ніяк поки не прокоментували новий монумент, а представники Об'єднання українців у Польщі заявили, що те як виглядає пам'ятник - це проблема його замовників.