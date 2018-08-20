Обвалення мосту в Генуї стало наслідком кількох факторів – комісія

Експерти намагаються визначити, який елемент зруйнувався першим і спровокував обвал.

Обвалення автомобільного моста в Генуї, ймовірно, сталося внаслідок "низки причин", а не тільки через руйнування сталевих канатів - вантів.

Про це заявив Роберто Феррацца, голова інспекційної комісії, створеної Міністерством інфраструктури і транспорту Італії, повідомляє Європейська правда з посиланням на Repubblica.

"Міст спочатку зігнувся, а потім впав. Було кілька факторів, які призвели до обвалення віадука", - сказав Феррацца.

Він зауважив, що динаміка катастрофи поки незрозуміла, експерти намагаються визначити, який елемент зруйнувався першим і спровокував обвал.

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Основна увага поки зосереджена на поперечних залізобетонних балках. Однак Феррацца зазначив, що версія з обривом вантів не виключається.

Нагадаємо, операція з пошуку загиблих під завалами автомобільного моста в Генуї завершилася 19 серпня, офіційна кількість загиблих досягла 43.

Італійський автомобільний оператор Autostrade, який керував мостом Моранді, пообіцяв відбудувати віадук за 500 млн євро.

Частина мосту Моранді у Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня близько полудня. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

16 серпня прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу мосту Моранді була людська помилка.