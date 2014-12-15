Санкції ЄС щодо Криму будуть ухвалені у четвер - Могеріні

Це випливає зі слів Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фредеріки Могеріні.

«Я очікую, що робота на технічному рівні буде завершена у найближчим часом, а потім письмова процедура завершить імплементацію вчасно до Європейської Ради у четвер», - сказала вона у понеділок в Брюсселі на прес-конференції по завершенню першого засідання Ради асоціації.

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За словами Могеріні, додаткова частина заходів ЄС стосовно Криму потребує «більшої законодавчої основи, технічної роботи, яка ще продовжується у цей час”. «Сьогодні на засіданні міністрів закордонних справ ми знову заявили про політичні зобов’язання швидкого виконання цієї частини санкцій», - наголосила Верховний представник.