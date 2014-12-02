Туск: Ми всі хочемо миру, але не ціною України
Ціною завершення кризи на сході України не може бути капітуляція перед агресивною політикою.
Про це сказав новий президент Європейської ради Дональд Туск польським журналістам, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.
За його словами, є вагомі підстави вважати, що можливо принаймні обмежити масштаб конфлікту в Україні.
"Є ряд причин - дуже тонких - які приводять до висновку, що розв'язання (конфлікту в Україні - ред), яке забезпечило б принаймні обмеження масштабу кризи, можливе, і ми будемо над цим працювати" - сказав він.
При цьому, за словами Дональда Туска, мир в Україні не може бути досягнутий коштом інтересів України.
"Всі ми хочемо миру і стабілізації там на сході, але це не має бути мир ціною України, ціною поступок чи капітуляції перед агресивною політикою" - сказав президент Європейської Ради.
Він підкреслив, що в стосунках з Росією не має ані ілюзій, ані "негативних одержимостей".
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Туск додав також, що поки не має планів щодо своєї ймовірної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск з 1 грудня офіційно очолив Європейську раду.
Серед його основних пріоритетів - захист своїх кордонів та допомога сусідам, які підтримують цінності ЄС.