Туск: Ми всі хочемо миру, але не ціною України

Про це сказав новий президент Європейської ради Дональд Туск польським журналістам, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

За його словами, є вагомі підстави вважати, що можливо принаймні обмежити масштаб конфлікту в Україні.

"Є ряд причин - дуже тонких - які приводять до висновку, що розв'язання (конфлікту в Україні - ред), яке забезпечило б принаймні обмеження масштабу кризи, можливе, і ми будемо над цим працювати" - сказав він.

При цьому, за словами Дональда Туска, мир в Україні не може бути досягнутий коштом інтересів України.

"Всі ми хочемо миру і стабілізації там на сході, але це не має бути мир ціною України, ціною поступок чи капітуляції перед агресивною політикою" - сказав президент Європейської Ради.

Він підкреслив, що в стосунках з Росією не має ані ілюзій, ані "негативних одержимостей".

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Туск додав також, що поки не має планів щодо своєї ймовірної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Туск з 1 грудня офіційно очолив Європейську раду.

Серед його основних пріоритетів - захист своїх кордонів та допомога сусідам, які підтримують цінності ЄС.