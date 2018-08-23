Уряд Великої Британії розробив план дій на випадок Brexit без угоди з ЄС

Якщо уряд не домовиться з єврочиновниками, британці, які відвідують ЄС, можуть зіткнутися з додатковими зборами з кредитних карток.

Уряд Великої Британії опублікував інструкцію на той випадок, якщо Британія покине Європейський Союз, не досягнувши угоди з Брюсселем.

Як передає Європейська правда, інструкція містить вказівки для підприємств, які можуть зіштовхнутися з додатковою бюрократією на кордонах, а також плани уникнення браку ліків.

Британці, які відвідують ЄС, також можуть зіткнутися з додатковими зборами з кредитних карток.

У британському уряді кажуть, що досягнення угоди з Брюсселем є головним пріоритетом і наразі найбільш вірогідним результатом, проте треба бути готовими до альтернативного розвитку подій, а без угоди можливі "короткочасні порушення".

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Інструкція складається із 25 документів, присвячених таким галузям, як медицина, фінанси та сільське господарство. У ній, зокрема, йдеться, що:

- Вартість карткових платежів між Великою Британією і ЄС буде "ймовірно збільшуватися" і не буде покриватися забороною на додаткові збори;

- Бізнес, який торгує з ЄС, повинен підготуватися до нових митних перевірок і, можливо, йому доведеться заплатити за нове програмне забезпечення або матеріально-технічну допомогу;

- Британці, які живуть в інших країнах Європи, можуть втратити доступ до банківських та пенсійних послуг у Великій Британії без дій ЄС;

- Для імпорту ядерних матеріалів з ЄС може знадобитися ліцензія;

- Велика Британія продовжить приймати ліки, протестовані в ЄС, щоб забезпечити безперебійні поставки.

Міністр з питань Brexit Домінік Рааб відкинув, за його словами, "дикі заяви" про те, що відсутність угоди з ЄС може викликати "сандвіч-голод" у Великій Британії.

"Дозвольте запевнити вас, що попри одну з найбезглуздіших заяв, ви все одно зможете насолодитися BLT-сандвічем (сандвіч з беконом, салатом та помідорами. – Ред.) після Brexit, і у нас немає планів розгорнути армію для підтримки поставок продовольства", - сказав він.

Лейбористи заявляють, що результат без угоди буде "катастрофічним" і "повним провалом уряду вести переговори" від імені Великої Британії.

Велика Британія перестане бути членом ЄС 29 березня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, половина британців хоче повторного референдуму щодо Brexit.