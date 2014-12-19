Голова "Газпром-медіа" йде у відставку - ЗМІ

Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на джерело на медіаринку та одного федерального чиновника.

Як повідомляється, у прес-службі "Газпром-медіа" відмовилися від коментарів. Зв'язатися з Лесіним теж не вдалося.

Рішення про відставку Лесина було прийнято ще тиждень тому, знає людина, знайома з ситуацією. За словами джерела, рішення про відставку Лесіна приймав особисто президент Володимир Путін.

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Хто замінить його на чолі "Газпром-Медіа", поки що не відомо.

Михайло Лесін очолив "Газпром-Медіа" восени 2013 року, повернувшись в медіаіндустрію після тривалої перерви. Після звільнення з посади радника президента у 2009 році він входив до ради директорів Першого каналу і Національних кабельних мереж, проте публічно у справах індустрії не брав участі.

У «Газпром-медіа» входять телеканали НТВ, ТНТ, «П'ятниця», 2х2, ТВ3, супутниковий оператор «НТВ-Плюс», радіостанції «Ехо Москви», «Авторадіо», Сіті-FM, відеосервіс RuTube та інші ЗМІ.