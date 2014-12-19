У Японії на дорогу обрушився 50-метровий пласт снігу, від світу відрізані три селища

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телекомпанію NHK.

Пласт снігу довжиною 50 метрів, шириною 5 метрів і висотою 2 метри впав на дорогу. У трьох селищах виявилися заблоковані 278 осіб, постраждалих немає. В даний час розпочато роботи з розбору завалу.

У минулі два дні на північні, західні і центральні райони Японії обрушилися сильні снігопади. У районі, де сталося обвалення снігового масиву, висота снігового покриву перевищує два метри.

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За два дні снігопадів, які тривали на півночі і заході Японії, за підрахунками телекомпанії, в країні загинули дев'ять осіб. Нещасні випадки, в результаті яких загинули люди, сталися на найпівнічнішому острові Хоккайдо, а також в префектурах Ніігата, Акіта, Хіросіма, Айті та інших. Часто люди ставали жертвами нещасного випадку під час прибирання снігу на дахах своїх будинків і біля ділянок.

За розрахунками місцевої влади, дорогу вдасться розчистити до вечора п'ятниці.