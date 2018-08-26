Папа Римський визнав провал церкви в боротьбі з педофілією священиків

Ієрархи Католицької церкви не змогли адекватно відреагувати на "огидні" злочини з боку священиків проти дітей, заявив Папа Римський Франциск І під час візиту до Ірландії.

Папа Римський Франциск І визнав провальними дії Римо-католицької церкви в боротьбі з проявами педофілії серед священиків.

Про це він заявив у суботу, 25 серпня, під час промови в Дубліні в рамках свого візиту до Ірландії, передає DW.

"Провал церковної влади - єпископів, релігійних предстоятелів, священиків та інших - дати адекватну відповідь цим огидним злочинам призвів до справедливого обурення, а також лишається причиною болю та ганьби для католицької громади", - наголосив понтифік.

Франциск І також запевнив, що й сам поділяє обурення, він висловив рішучість будь-що позбавити церкву цієї "напасті". Попри таку заяву, Папа Римський не навів жодної деталі щодо того, до яких саме заходів Ватикан вдаватиметься з метою покарання єпископів, котрі не змогли захистити свою паству від злочинів педофілів-священиків, повідомляє агенція новин AP.

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Як відомо, Ірландія, традиційно католицька країна, за останнє десятиліття пережила низку викриттів. Вони показали, що тисячі дітей стали жертвами сексуального насилля з боку священиків, а церковні ієрархи покривали ці злочини.