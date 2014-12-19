Білоруська православна церква Московського патріархату хоче автономії

Про це йдеться в підсумковому документі загальних зборів єпархій Мінської митрополії, який цитує Українська правда.

Білоруський клір висловив подяку патріарху Кирилу, але просить про більшу автономію.

"Просити митрополита Мінського і Заславського Павла, Патріаршого Екзарха всієї Білорусі клопотати перед Святішим Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом і Священним Синодом про надання Білоруській Православній Церкві статусу самокерованої Церкви в складі Московського Патріархату", - йдеться в документі.

Читайте такожЗМІ: У Білорусі помічені російські солдати без розпізнавальних знаківЯк приклад такого самоврядування БПЦ наводить церкви Латвії, Молдови та Естонії.

Як пояснив отець з БПЦ Олександр Шрамко, питання стоїть про більшу міру самостійності.

Він пояснив, що зараз фактично заморожено надання статусів автокефалії та автономії.

"І не тільки тому, що цього комусь не хочеться, а тому, що існує різне бачення на цей статус і на право його надання у Московського Патріархату та у Константинопольського (і іже з ним)", - пояснив Шрамко.

Тому, за його словами, в РПЦ застосовуються інші терміни: самостійність і самокерованість.

У складі всієї РПЦ, пише отець, "склалися такі рівні самостійності:

1. УПЦ з особливим томосом, за яким самостійність навіть більша, ніж при автономії;

2. Самокеровані церкви (Естонська, Латвійська, Молдовська);

3. Білоруський Екзархат;

4. Митрополичі округи (Казахстанський, Середньоазіатський)".

"Порушується питання лише про підняття з рівня 3 на рівень 2", - резюмував Шрамко.