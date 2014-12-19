Держдума дозволила росіянам ставати офіційними банкрутами

Громадянин Росії може подати на банкрутство, якщо його борг перевищує 500 тисяч рублів, і він прострочено на строк три місяці і більше, повідомляє slon.ru.

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Відносно фізичної особи-банкрута можуть застосовуватися процедури розстрочення його зобов'язань, розпродажу майна та мирової угоди з кредиторами. Термін виплати боргу може бути продовжений не більше ніж на три роки за умови, що громадянин має джерело доходу.