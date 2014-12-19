Держдума дозволила росіянам ставати офіційними банкрутами
18:51, 19 грудня 2014Світ
0 0
Державна дума дозволила визнавати фізичних осіб банкрутами. Поправки до відповідного закону були прийняті в третьому читанні.
Росіяни зможуть офіційно ставати банкрутами / elise.com.ua
Громадянин Росії може подати на банкрутство, якщо його борг перевищує 500 тисяч рублів, і він прострочено на строк три місяці і більше, повідомляє slon.ru.
Читайте такожРосіянам через падіння рубля з літа дозволять оголошувати себе банкрутами
Відносно фізичної особи-банкрута можуть застосовуватися процедури розстрочення його зобов'язань, розпродажу майна та мирової угоди з кредиторами. Термін виплати боргу може бути продовжений не більше ніж на три роки за умови, що громадянин має джерело доходу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter