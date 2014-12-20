У РФ прокуратура заблокувала сторінку Facebook з анонсом акції на підтримку Навального

Як пише організатор акції Леонід Волков в твіттері, сторінка не відкривається тільки на території Росії.

Прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонский пізніше уточнив, що група заблокована на вимогу Генпрокуратури, повідомляє Дождь.

На момент блокування готовність взяти участь в акції висловили близько 12 тисяч осіб.

Читайте такожОстаннє слово Навального: "Все побудовано на брехні. На щогодинній брехні, розумієте?" (відео)Чи буде подаватися офіційна заявка на проведення заходу, не уточнювалося.

П'ятнадцятого січня суд оголосить вирок у справі «Ів Роше», фігурантами якої є Олексій Навальний і його брат Олег. Прокуратура вимагає засудити Олексія Навального до десяти років, Олега - до восьми.

Закон, який дозволяє Генпрокуратурі блокувати сайти без рішення суду, діє в Росії з 1 лютого. Заблокувати сайт можуть за заклики до масових заворушень, розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, до участі в незаконних масових публічних заходах, а також до екстремізму і тероризму.