Імператору Японії Акіхіто виповнюється 81 рік

Його день народження з моменту сходження на престол в 1989 році відзначається в країні як загальнодержавне свято і є вихідним, передає ТАСС.

З нагоди цієї знаменної дати, а також у зв'язку з 70-ю річницею закінчення Другої світової війни, яка відзначається в 2015 році, Акіхіто висловив надію на те, що Японія як мирна держава продовжить свій шлях вперед разом з іншими країнами.

"Я щиро сподіваюся, що Японія зможе продовжити рухатися вперед, як стабільна, мирна і благополучна держава, продовжуючи розвивати стосунки не лише з сусідами, а й з усіма країнами світу", - зазначив Акіхіто.

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Торкаючись теми Другої світової війни, в якій загинули понад 3,1 млн громадян Японії, монарх підкреслив, що у країни є борг перед майбутніми поколіннями.

"Я вірю, що ми повинні продовжувати робити Японію кращою - це наш обов'язок як тих, хто вижили, і наша відповідальність перед майбутніми поколіннями, - зазначив він. - І це спосіб підтвердити, що всі ці люди загинули не марно".

У свій 81-й день народження японський монарх разом зі своїми найближчими родичами традиційно вийде на закритий куленепробивним склом балкон своєї столичної резиденції, територія якої в звичайні дні закрита для публіки. Багато японців з віддалених куточків країни спеціально приїжджають в Токіо, щоб побачити імператора і привітати його. Щорічно в цей день перед імператорською резиденцією збираються не менше 15 тис. осіб, які радісно розмахують національними прапорцями і кричать традиційне "банзай" ("Хай живе").