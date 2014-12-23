У Фінляндії вважають малоймовірною нову "холодну війну"

За словами глави МЗС, Росія "грубим чином" порушиласпільно погоджені принципи європейської безпеки, повідомляє Росбалт за інформацією Yle. При цьому, зазначив він, навіть якщо вдасться вирішити українську кризу, питання про Крим залишається відкритим.

Читайте такожЕкс-глава Пентагону: Путін планує анексувати Донбас

Разом з тим Туоміоя не вважає, що світ чекає нова "холодна війна", так як більшість гравців міжнародної політики не бажає брати участь у подібному поділі світу. До такого світу більше немає повернення, підкреслив він.