Поліція Британії показала маршрут пересування росіян, підозрюваних у отруєнні Скрипалів (фото)

Дані камер спостереження дозволили відслідкувати маршрут пересування Олександра Петрова та Руслана Боширова 3 та 4 березня.

Британська поліція оприлюднила серію фотографій з камер відеоспостереження з двома підозрюваними росіянами, яких вважають виконавцями отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у Солсбері.

Дані камер спостереження дозволили відслідкувати маршрут пересування Олександра Петрова та Руслана Боширова 3 та 4 березня, повідомляє повідомляє Європравда з посиланням на Sky News.

Петрова та Боширова зафіксували в аеропорту "Гетвік" о 16:22 в п'ятницю, 2 березня.

Пізніше підозрюваних можна побачити на залізничній станції Солсбері, вони сідають на поїзд до Лондона о 16:11 в суботу, 3 березня.

Згодом цих двох чоловіків зафіксували на залізничному вокзалі Солсбері об 11:48 ранку в неділю, 4 березня. За десять хвилин - об 11:58 – їх бачать на Уілтон-Роуд в Солсбері, за кілька хвилин до нападу.

Далі чоловіків бачать о 13:05 на Фішертон-стріт у центрі Солсбері, вони прямують до залізничної станції. Через три хвилини підозрюваних знову фіксують на Фішертон-стріт.

О 13:50 Боширов і Петров потраплять на камери спостереження на залізничній станції Солсбері, повертаються поїздом назад до Лондона.

Пізніше підозрювані проходять паспортний контроль у лондонському аеропорту "Хітроу" о 19:28 у неділю, 4 березня.

Як повідомляв УНІАН, в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії звинувачують двох громадян Росії - Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Довідка УНІАН. 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

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Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалей призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ вжили аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.